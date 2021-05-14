РИАМО - 14 мая. На должность машинистов поездов в метро набрали еще около 10 женщин, в первую очередь рассматривают заявки от сотрудниц столичного метрополитена. Об этом сообщил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«У нас очень много заявок от сотрудниц метрополитена, которые работают сейчас на разных должностях, не связанных с управлением поездом, и они хотят работать машинистами. Поэтому в первую очередь мы заявки рассматриваем от них», — сказал Ликсутов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что новобранцы проходят обучение и в ближайшем будущем получат права и выйдут на линию.

«У нас было около сотни заявок от наших сотрудниц за несколько месяцев этого года. Мы думаем о том, как расширить штат наших машинистов, и дать возможность работать и на других линиях метро», — сказал Ликсутов.

Предполагается, что штат машинистов будет и дальше пополнятся женщинами. Желающих освоить профессию много.

«Если им хочется быть машинистами, значит, мы обязаны сделать так, чтобы им было хорошо и комфортно», — резюмировал Ликсутов.

«Это непередаваемые ощущения»: женщина‑машинист — о работе в московском метро>>