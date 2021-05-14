РИАМО – 14 мая. МТС Банк запустил новый продукт для самозанятых – виртуальную карту #ЯСАМ международной платежной системы Visa. Теперь любой пользователь приложения МТС Банка может не только зарегистрироваться как самозанятый гражданин, но и всего в несколько кликов получить карту, сообщает пресс-служба МТС Банка.

Карта помогает контролировать коммерческие расходы, а также открывает доступ к ряду сервисов МТС Банка и партнерских предложений для бизнеса от платежной системы Visa.

Выпуск и обслуживание карты бесплатные. Также банк не взимает комиссию за снятие наличных в банкоматах любых банков по всему миру. Снимать средства с виртуальной карты позволяет технология бесконтактных платежей – NFC, которой оснащено большинство банкоматов.

Для оформления карты самозанятому достаточно скачать или обновить мобильное приложение МТС Банк, перейти в раздел «Еще» и кликнуть на вкладку «Оформить карту». Затем ввести свои данные, и в течение нескольких минут виртуальная карта отобразится в приложении, а ее реквизиты поступят на мобильный телефон в СМС-сообщении.

С картой #ЯСАМ самозанятые могут воспользоваться на льготных условиях партнерскими сервисами и B2B-решениями МТС Банка со скидкой до 56%. Например, получить бесплатную юридическую консультацию или подключить сервис телемедицины и страхования жизни. Благодаря специальным предложениям программы Visa Business самозанятые дополнительно могут сэкономить на различных услугах и сервисах: доставка документов и товаров, поиск и привлечение клиентов через соцсети и маркетплейсы, повышение навыков через популярные онлайн-университеты и другие.

Если клиент еще не зарегистрирован как самозанятый – это легко сделать дистанционно в приложении МТС Банка всего в несколько кликов. Для этого необходимо на главном экране приложения открыть вкладку «Еще» и зайти в раздел «Для самозанятых». Для регистрации и входа достаточно ввести номер мобильного телефона.

Приложение МТС Банка позволяет самозанятым бесплатно без посещения налоговой службы и офиса банка совершать следующие операции:

постановка на учет в ФНС в качестве самозанятого;

фискализация дохода самозанятого;

формирование и отправка чеков клиентам.

Оформление виртуальной карты для самозанятых уже доступно в обновленном приложении МТС Банка на устройствах Android, а к концу второго квартала 2021 года будет доступно и пользователям iOS.

С более подробной информацией о предложениях для самозанятых можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.