Старт дачного сезона в Московской области традиционно совпадает со временем пробуждения змей. И если встречи с неядовитыми змеями, например, ужами или медянками, для жителей столичного региона неопасны, то «рандеву» с гадюками, особенно при неправильном поведении, чреваты ядовитыми укусами и госпитализацией. О том, как правильно вести себя со змеями, что делать при их укусах и каким мифам об этих рептилиях не стоит верить, РИАМО рассказали специалисты.

Николай Дубинин, санитарный врач, директор по качеству компании «Добролов»

Сегодня в Подмосковье встречаются обыкновенные ужи (они обитают рядом с водоемами), медянки и обыкновенные гадюки. Опасны именно последние, однако их яд, скорее всего, не будет смертельным. Тем не менее в зоне риска находятся дети и аллергики – для них доза яда гадюки может стать смертельной.

Змею чаще всего можно встретить в высокой траве и под различными укрытиями. Именно поэтому нужно следить за собственным садовым участком и прилегающей территорией. Там необходимо косить траву и избегать захламленности. Если же вы все же увидели на своем участке змей, то не стоит отпускать детей гулять там одних.

Что делать, если змеи все же поселились на вашем участке? С одной стороны, можно покосить там траву и привести территорию в порядок. С другой – избавиться от змей можно при помощи специальных ловушек. Но устанавливать их довольно сложно, поэтому лучше всего доверить такую работу профессионалам-дезинфекторам.

Чаще всего ловушки изготавливаются на клеевой основе и ставятся в излюбленных местах обитания змей. Если рептилия проползет по такой ловушке хотя бы один раз, то неизбежно попадет в руки к дезинфектору, который удалит ее с участка.

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Первое и самое главное, что нужно запомнить, – змеи, как и все животные, намного меньше хотят встретить вас, чем вы их. Во-вторых, у змей нет ушей, а зрение у них так себе, но это не означает, что они вас совсем не слышат и не видят. Они замечают вас через свой тепловизор и чувствуют вибрацию от земли и издаваемых вами звуков.

В природе именно змеи хозяева, а мы – лишь гости. Поэтому все, что нужно делать у змей в гостях – это максимально громко себя вести и сильно топать. Отправляясь на поляну, где вы планируете устроить пикник, возьмите шест или палку и постукивайте ею по земле и стволам деревьев. А еще говорите с товарищами, создавая тем самым различные вибрации. Так вы сведете к минимуму вероятность встречи со змеей. Но на всякий случай, отправляясь на природу, стоит надеть одежду из плотной ткани и защитить ноги высокой обувью. Если встреча со змеей все же состоялась, хорошо бы понять, какая именно рептилия перед вами – ядовитая или нет.

Змей легко отличить друг от друга: ужи обычно тонкие, с черным туловищем и желтыми пятнами на голове. Гадюки же более плотные, туловище у них чаще всего серо-сине-красноватого оттенка, а на спине есть широкая черная зигзагообразная полоса. При этом укус ужа для человека не представляет никакой опасности, в отличие от укуса гадюки.

Если змея вас все же укусила, необходима первая доврачебная помощь: рану надо промыть чистой водой и продезинфицировать. На место укуса следует наложить стерильную повязку, конечность обездвижить и по возможности приложить холод. А затем, в зависимости от ситуации, необходимо вызвать медиков или самим прибыть в больницу.

При укусе змеи бесполезно отсасывать яд, а также прижигать место укуса или вырезать его. Кроме того, нельзя накладывать жгут. Стоит уточнить, что речь идет об очень ядовитых и крупных змеях, у которых яд сильный, а его порция – большая. В этом случае при отсасывании яда есть вероятность занести его в организм, ближе к мозгу и сердцу, через ранки ротовой полости – в таком случае скорость действия яда будет выше, чем при укусе, к примеру, в ногу. Но такие опасные змеи не водятся в столичном регионе. Если же говорить о гадюках, то у них не так много яда, и он не настолько сильный, чтобы пытаться его отсасывать. Фактически, это просто приведет к потере времени – не более того.

Вообще каждая ситуация уникальна, и рассматривать ее нужно исходя из конкретных вводных. Если говорить про детей, то у них ситуация сложнее: в организме меньше крови, а потому и пропорция яда будет выше. Но нужно понимать одну простую вещь: в ротовом отсосе просто нет той компрессии, чтобы высосать яд из мизерных отверстий от змеиных зубов. Да и яда там не литр, а маленькая порция – рассосется она в разы быстрее, чем ее отсосут ртом. Однако, если человеку будет казаться, что он хоть как-то смог помочь и взять «удар» на себя – пусть отсосет этот яд. Психологически ему и, возможно, ребенку будет проще.

Нужно понимать, что яд действует в нескольких направлениях: на ткани, кровь и нервную систему. Поэтому очень большое значение имеет, в каком психологическом состоянии находится пострадавший. Чем более спокоен он будет, тем лучше.

У меня был случай в жизни, когда я был вынужден по несколько суток находиться и спать рядом с гадюками, так как другого места просто не было. Я жил своей жизнью, а змеи – своей. И никто никого не трогал.

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Змеи, в том числе обыкновенные гадюки, выходят из зимней спячки, когда сходит снег и устанавливается устойчивая плюсовая температура по ночам. Это происходит в конце апреля – начале мая. Именно в это время на обочинах дорог можно видеть змей, греющихся на солнце.

Весной змеи малоподвижны, поскольку температура их тел напрямую зависит от температуры окружающей среды. И в это же время они наиболее ядовиты. Кроме того, весной происходит спаривание змей, и они теряют обычную осторожность. 12 июня (30 мая по старому стилю) даже имело особое название – Змеевик.

По статистике, змеи чаще всего кусают мужчин, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения или пытаются показать свою удаль. Перед укусом змея принимает оборонительное положение: собирается в кольца, шипит и делает выпады. Но ядовитые гадюки трусливы и кусаются только для самозащиты. Поэтому при встрече с такой змеей просто спокойно отойдите назад – она тут же уползет.

Чтобы змеи не заползали на ваш участок, по его периметру можно посадить чеснок или посыпать там табачную пыль. Стоит учесть, что естественные враги змей – это ежи, аисты и гуси. Змеи также боятся пасущихся овец, причем отпугнуть рептилий можно даже при помощи овечьей шерсти или кусков овечьих шкур. В степи кочевники всегда отгораживали место ночной стоянки веревкой из овечьей шерсти. Считалось, что змеи и ядовитые пауки не смогут преодолеть такую преграду.

Кстати, укусы ядовитых змей могут быть опасны не только для вас, но и для ваших питомцев. Если гадюка укусила вашего пса, его нужно доставить в ветеринарную клинику. Собаки чувствительны к укусам змей – смертность достигает 2–5%. При выезде на природу проконсультируйтесь со своим ветеринаром о препаратах, которые нужно взять с собой. Особенно актуально это в конце лета. Дело в том, что в августе появляются детеныши гадюк, которые часто кусают собак при самозащите. Если это случилось, в любом случае сразу же дайте вашему питомцу что-то антигистаминное.

Вообще, вокруг змей есть много мифов: я скажу сразу, что на самом деле неправда. Змеи не пьют молоко. Они не слышат свист, поскольку глухи, но хорошо чувствуют вибрации. Миф и то, что змеи нападают на людей специально. На самом деле их яд – ценный ресурс, нужный для умерщвления добычи, а человек добычей не является.

Но главное, что стоит помнить – змеи не пытаются никому причинить вред. Более того, их яд входит в состав большого количества ценных лекарственных препаратов. А еще ядовитые гадюки и неядовитые медянки входят в Красную книгу Подмосковья. За убийство этих змей полагается административный штраф. Так что с ними нужно жить в мире.

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