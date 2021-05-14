РИАМО - 14 мая. В столице в пятницу вечером загруженность дорог достигла 9 баллов из 10 возможных, самые большие заторы образовались в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Серьезные пробки образовались на Яузском и Покровском бульварах, Москворецкой улице, Новом Арбате, Большом Каменном мосту, Болотной набережной, улице Солянка, Чистопрудном бульваре.

Также стоят ТТК и Садовое кольцо почти на всем протяжении. Заторы есть на шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте, Ленинградском шоссе, проспекте Мира и Волоколамском шоссе.

Транспортная ситуация улучшится к 20:00 – загруженность городских дорог снизится до 5 баллов, а в 21:00 – до 3 баллов.