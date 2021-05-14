РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мая. С начала текущего года на территории Балашихи и Реутова произошло 37 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли двое и было ранено 37 человек, сообщил начальник ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» подполковник полиции Александр Лобойко в ходе пресс-конференции по итогам 4 месяцев текущего года.

В пятницу в здании отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за январь-апрель текущего года. На мероприятии также присутствовали старший государственный инспектор ОГИБДД майор полиции Максим Пикалов и начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции майор полиции Александр Соколов.

«Количество ДТП с пострадавшими в Балашихе и Реутове с января по апрель текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 12%. В этот период было зарегистрировано 37 ДТП, в которых погибло двое человек (в 2020 году - 3), пострадало 37 (в 2020 году - 52), четверо из них - дети (в прошлом году - 5). Совершено 27 наездов на пешеходов (24 из них - в городском округе Балашиха)», - сказал Лобойко.

Он добавил, что основными нарушителями ПДД стали водители. По их вине совершено 22 ДТП с пострадавшими. Около 16 ДТП произошло по вине пешеходов.

Больше всего аварий с пострадавшими в этот период произошло в Балашихе - 23 ДТП из 37. По семь - в микрорайоне Железнодорожный и Реутове.

Кроме того, в ходе мероприятия Лобойко рассказал о социальном раунде «Безопасная мобильность» и проводимых в его рамках профилактических рейдах, направленных на повышение уровня дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних водителей вело- и мототранспорта, профилактику аварийности и пресечение фактов нарушения ПДД при управлении велотранспортом.

Мероприятия проводятся на детских автогородках, площадках, парках, в ТРЦ. Они будут проводиться и с учащимися автошкол, посетителями МФЦ, а также воспитанниками и учащимися образовательных организаций.

С 17 по 23 мая в рамках «Глобальной недели безопасности», главной темой которой станет снижение скоростного режима в городах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков, будут проведены акции «Безопасный двор», флешмобы на оживленных пешеходных переходах, в ТРЦ и МФЦ, а также мероприятия с воспитанниками образовательных учреждений.

А с 17 мая по 13 июня будет проводиться информационно-профилактическое мероприятие «Внимание - дети!», направленное на предупреждение случаев детской дорожной аварийности в летний период.