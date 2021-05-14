РИАМО - 14 мая. С 2010 года в столице организовали более 380 км выделенных полос для развитие городского транспорта, сообщил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он также рассказал, что планов по созданию системы социального карпулинга в программе развития транспорта Москвы нет. Однако были проработки идей различных экспертных и общественных организаций.

По его словам, карпулинг предполагает создание специальных полос на магистральных улицах для тех, кто совместно использует машину.

«Количество людей должно быть больше двух-трех, и тогда вы можете ехать по этим полосам. Но в Москве не так много дорог и хайвеев для создания карпулинга», — сказал Ликсутов в интервью РИА Новости.

Говоря о пользе видеокамер для фиксации нарушений, к примеру, не пристегнутых ремней или разговоров по телефону за рулем, Ликсутов заметил, что показатель эффективности камер – это когда съемка не фиксирует нарушения.

«Это значит, что автомобилисты соблюдают правила дорожного движения. Все камеры, которые у нас установлены, мы публикуем на нашем интернет-портале и сайте ЦОДД. Также мы передаем эти данные во все навигационные системы, и автомобилисты заранее знают, где камеры установлены, и что они фиксируют», — добавил он.

Он обратился к водителям с просьбой не нарушать правила дорожного движения, и привел статистику международного опыта: примерно 30% случаев аварий происходят из-за того, что водитель отвлекался от управления.

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