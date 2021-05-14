РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 мая. В пятницу на Олимпийском проспекте городского округа Мытищи образовалась пробка длиной около 2 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено в сторону Ярославского шоссе. Пробка начинается от пересечения с Волковским шоссе и продолжается до пересечения с Шараповским проездом.

Также заторы есть на Олимпийском проспекте в сторону Пироговского шоссе, улицах Угольная, Летная, Мира, Новомытищинском проспекте.