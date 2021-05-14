РИАМО - 14 мая. В Подмосковье задержан 37-летний москвич, подозреваемый в убийстве геодезиста в поселке городского округа Ступино, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Тело мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в лесу неподалеку от поселка Михнево. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Правоохранители оперативно задержали лицо, причастное к убийству – им оказался 37-летний житель Москвы. Назначено проведение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.