РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 мая. Барельефы с детского сада «Белочка» в Королеве отправили на реставрацию в колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 Кадр», сообщила «РИАМО в Королеве» руководитель проекта «Королевский гид» Ольга Мельникова.

Барельефы с белочками, уточками и медвежатами, которые сняли со старого здания детсада, в пятницу передали на реставрацию. Знаменитые барельефы были выполнены по личным эскизам архитектора Любови Гулецкой и в течение 65 лет обрамляли фасад исторического здания детского сада «Белочка». Старое здание снесли, на его месте построили новый детский сад.

«В 2018 году, в момент сноса детского сада, городские активисты настояли на спасении этих барельефов от уничтожения. Теперь предстоит долгая и кропотливая работа по их восстановлению. Студенты-реставраторы займутся этим под руководством опытных педагогов», - сказала Мельникова.

Она добавила, что преподаватели колледжа подтвердили художественную ценность барельефов. Фигурки зверят выполнены реалистично, с глубокой проработкой деталей. Также сохранился архивольт, располагавшийся у входа в здание.

Активисты благодарят колледж и лично декана факультета реставрации Д.В. Тузова за поддержку идеи восстановления барельефов. Поддержку оказали городской совет по наследию, Центральный совет ВООПИиК, краеведы города.

«После реставрации барельефы вернутся в город. Место их размещения еще не определено, и мы вместе можем пока подумать, где они будут органично вписываться в облик города», - заключила Мельникова.