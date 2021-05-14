РИАМО - 14 мая. В подмосковных лесах теперь можно встретить редкие и весьма дорогостоящие грибы – сморчки, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Растут сморчки в хвойных и смешанных лесах, на старых лесных пожарищах, в лесных чащах и на опушках, а также по склонам оврагов и на полянах, среди кустов, на лесных вырубках, вдоль лесных дорог. Чаще всего поодиночке, хотя встречаются и целыми семействами», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что шляпки сморчков составляют до 15 см в высоту, до 10 см в диаметре. Они яйцевидно округлые, морщинистые, неравномерно-ребристые, ноздреватые, напоминающие ядра очищенных грецких орехов.

«Всего различают три вида сморчков: настоящий (обыкновенный), конический и сморчковая шапочка. Все различия связаны с формой шляпки», – подчеркнул сотрудник пресс-службы.​

Он отметил, что сморчки считаются съедобными и условно-съедобными грибами: в пищу их употребляют после термической обработки в жареном и тушеном видах. Сморчки также можно сушить и замораживать.

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