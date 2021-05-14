РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. Госкорпорация «Ростех» завершила поставки подводных пистолетов, автоматов и партии боеприпасов производства ЦНИИТОЧМАШ Подольска иностранному партнеру, сообщила пресс-служба предприятия.

Рособоронэкспорт госкорпорации «Ростех» поставил 4,5-мм специальные подводные пистолеты СПП-1М и специальные подводные автоматы АПС калибра 5,66-мм. Оружие разработано ЦНИИТОЧМАШ и предназначено для вооружения подразделений специального назначения.

Пистолет СПП-1М способен поражать цели под водой на дальности до 17 м на глубине и до 20 м при стрельбе на воздухе. Специальный подводный 5,66-мм автомат АПС поражает цели на дальности до 30 м под водой, а также на дальности до 100 м при стрельбе на суше.

Вода в сравнении с воздухом обладает повышенной плотностью, в результате в водной среде невозможно применять классическое огнестрельное оружие. Поэтому подразделения боевых пловцов-аквалангистов вооружают специализированным стрелковым вооружением. Благодаря характеристикам и надежности подводное оружие, как и многая другая продукция «Ростеха», пользуется уверенным спросом за рубежом, в том числе в странах Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вместе с вооружением заказчику поставлена партия боеприпасов. Главная конструктивная особенность патронов – стальная монолитная пуля большой длины с усеченно-конической формой головной части. Благодаря этому перед пулей при движении в воде с большой скоростью образуется пустая область – каверна, которая снижает сопротивление воды и стабилизирует боеприпас в водной среде.

АО «ЦНИИТОЧМАШ» входит в состав госкорпорации «Ростех» в качестве организации прямого управления. Предприятие является центром исследований и разработок стрелкового оружия, боеприпасов, тренажеров, боевой экипировки военнослужащих, другого вооружения, а также средств защиты ВВТ от высокоточного оружия. Продукция ЦНИИТОЧМАШ поступает на вооружение российских и зарубежных силовых структур. Среди разработок института – комплект боевой экипировки второго поколения «Ратник», подводное оружие АПС и СПП-1, прибор наведения к ПТРК «Корнет», самоходные артиллерийские орудия «Нона» и «Лотос», пистолет «Гюрза» и другие.