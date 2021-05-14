РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. В подмосковном Подольске прививку от коронавирусной инфекции сделали более 40 тыс. человек, сообщила пресс-служба администрации округа.

По данным на 14 мая, 40 172 жителя городского округа сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. В том числе получили вакцину 10 687 человек старше 60 лет.

Пройти вакцинацию может любой желающий, кому исполнилось 18 лет. В том числе и жители старше 60 лет. Вакцина противопоказана только беременным, кормящим матерям, аллергикам, а также людям с острыми инфекционными и хроническими заболеваниями, находящимися в периоде обострения. Препарат не вводится, если у человека высокая температура.

Перед тем, как делать прививку, необходимо проконсультироваться с врачом. Он должен провести осмотр и на основании анамнеза принять решение о возможности вакцинации.

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