РИАМО - 14 мая. Эконадзор провел административное расследование по факту содержания в неволе 9-месячной европейской рыси, по итогам владельца животного оштрафовали, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В марте рысь, которая осталась без надзора в многоквартирном доме в Химках, выпала из окна. Животное получило легкие травмы, значительных повреждений обнаружено не было.

Отлов рыси провели специалисты ветклиники «Аврора». Они же обследовали животное посредством УЗИ и провели ему противошоковую терапию.

Хозяином животного оказался уроженец Приморского края. Сейчас решается вопрос об изъятии котенка в судебном порядке.

«Поскольку рысь совершенно не боится людей, то в природе ей не выжить, и нужно найти пристанище, где могли бы позаботиться о животном», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Ранее Минэкологии Подмосковье поддержало законопроект о внесении поправок в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», который подготовило Минприроды России. Законопроект четко разграничивает понятия «домашнее животное» и «дикое животное в неволе», что позволяет устранить лазейку, когда владелец дикого животного имеет возможность избежать ответственности за неподобающее обращение под предлогом содержания «домашнего любимца».