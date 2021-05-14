РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 мая. В подмосковных Котельниках в текущем году облагородят территорию пруда у храма Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба администрации округа.

Принимая во внимание многочисленные обращения жителей Котельников, сотрудники управления благоустройства совместно с жителем улицы Малой Колхозной провели выездную проверку состояния пруда у храма Казанской иконы Божией Матери.

В обращении жителя было сказано, что данный пруд раньше был местом отдыха местных жителей и гостей. В нем водилась рыба. Со временем пруд зарос тиной, обмелел, берега покрыли сухостой, старая трава и мусор. Неравнодушные граждане со своими детьми пытались навести порядок и подручными средствами почистить водоем и территорию, но этого оказалось мало.

Сотрудники управления благоустройства осмотрели пруд, обсудили недостатки и взяли на контроль данный участок. В ближайшее время будет оказано содействие жителям в проведении работ по благоустройству прилегающей к пруду территории.