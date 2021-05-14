РИАМО - 14 мая. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил в Генпрокуратуру РФ обращение, в котором попросил проверить магазины, торгующие оккультными предметами, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны, сообщает «Вечерняя Москва».
Депутат отметил, что магазины, в которых продают предметы и литературу по новым религиозным течениям тоталитарной и экстремистской направленности, нарушают законы страны.
Депутат также отметил, что во время продажи таких предметов проводятся консультации и обучение в целях вербовки новых последователей религиозный течений.
Милонов попросил провести проверку деятельности этих магазинов.
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