РИАМО - 14 мая. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил в Генпрокуратуру РФ обращение, в котором попросил проверить магазины, торгующие оккультными предметами, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны, сообщает «Вечерняя Москва».

Депутат отметил, что магазины, в которых продают предметы и литературу по новым религиозным течениям тоталитарной и экстремистской направленности, нарушают законы страны.

«Под видом оказания разного рода оккультно-магических услуг, в том числе астрологами, хиромантами, спиритами, и профессиональных консультаций со стороны персонала магазина и привлекаемых третьих лиц проводится вовлечение новых участников в религиозные объединения», — говорится в письме Милонова.

Депутат также отметил, что во время продажи таких предметов проводятся консультации и обучение в целях вербовки новых последователей религиозный течений.

Милонов попросил провести проверку деятельности этих магазинов.