РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. В 2021 году в городском округе Люберцы планируют завершить строительство детской поликлиники на 155 посещений в сутки, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу он отчитался перед жителями о результатах деятельности за 2020 год.

«В текущем году будет завершено строительство детской поликлиники на 155 посещений в смену на улице 8 Марта в Люберцах», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что даже в сложных условиях 2020 года сфера здравоохранения округа продолжила развитие, открыто два современных отделения. Так, заработало новое детское стоматологическое отделение Люберецкой стоматологической поликлиники. Там работают детские терапевты, хирурги и ортодонты. Оно рассчитано на 40 посещений в смену.

«В консультационно-диагностическом центре МОЦОМД открыто отделение катамнеза. Отделение требуется для оценки состояния пациентов после проведенного стационарного лечения, как правило, хирургического. В отделении проводится оценка состояния недоношенных детишек, родившихся с экстремально низкой массой тела, детей, перенесших критические состояния, длительно находящихся на ИВЛ, а также получивших высокотехнологичную медицинскую помощь», - уточнил Ружицкий.

Он пояснил, что еще на территории МОЦОМД оборудована вертолетная площадка для экстренной транспортировки пациентов в детскую больницу. Площадка оснащена мобильным комплексом «Ночной старт» и может принимать тяжелобольных круглосуточно и в любое время года.

«В апреле этого года на базе поликлиники №6 в Люберцах открыт Центр амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром на 10 коек для проведения лекарственной противоопухолевой терапии. В микрорайоне Самолет начали строительство поликлиники смешанного типа на 600 посещений в смену с дневным стационаром и станцией скорой помощи на 4 машины», - добавил Ружицкий.