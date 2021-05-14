РИАМО - 14 мая. В Зеленограде трое несовершеннолетних попали в ДТП, за рулем авто находился 14-летний водитель, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Юноша, выезжая из двора корпуса 841, не справился с управлением и врезался в дерево.

На место происшествия выезжал прокурор Зеленоградского административного округа Владимир Родин.

В настоящее время прокуратура устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Также ведомство проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

В результате ДТП один подросток был доставлен в больницу.

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