РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. В подмосковном Подольске на улице Плещеевской стало подтапливать дорогу, жители просят скорректировать уровень грунтовых вод, засыпание родников в пруду не помогло, сообщил депутат Сергей Кулев.

13 мая в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» Кулев совместно с членом Общественной палаты Подольска Ренатом Мухамеджановым на улице Плещеевской, 64А провел встречу с жителями домов и СНТ №2 «ПЭЦЗ».

В поселке многие годы существовал каскад прудов (КПП, Верхний и Нижний), искусственно созданный с помощью дамб. В 2016 году Верхний пруд обмелел, началось возгорание камышей. По обращению СНТ №2 «ПЭЦЗ» комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа принял решение засыпать Верхний пруд стройматериалом и почвой. В течение двух лет не было проблем, но родники и ключи первого оврага продолжали наполнять засыпанный пруд, а грунт впитывал воду.

«Сейчас по границе СНТ и засыпанного пруда течет широкий ручей, который выходит на поверхность на дамбе, далее спускается к участку напротив улицы Плещеевской, 64А, где в полноводье подтапливает центральную проезжую часть дороги. Здесь образуется участок застойной водой (болотца), где проложены тубы теплотрассы на поверхности земли, теперь они утопают в застойных водах. Далее ручей спускается в Нижний пруд по автодороге, так как ранее существовавшая дренажная труба засыпана. За эти годы уровень грунтовых вод в СНТ №2 «ПЭЦЗ» также поднялся и беспокоит жителей», - написал Кулев в своем Instagram-аккаунте.

Жители попросили проанализировать рельеф и нормализовать (скорректировать) систему грунтовых вод для создания благоприятных условий проживания. В ближайшее время пройдет встреча с представителями комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту для согласования плана дальнейших действий.