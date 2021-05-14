РИАМО - 14 мая. За 3 дня в павильонах «Здоровая Москва» обследовалось свыше 7 тыс. горожан, павильоны обладают максимально удобным расположением для горожан, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы модернизировали опыт «Здоровой Москвы», который был у нас в 2019 году, и в этом году мы запускаем новую программу диспансеризации. Павильоны, как и прежде, удобные, логистически верно расположенные и максимально комфортные для пациента. Впервые это полностью цифровые павильоны – вся работа с пациентом осуществляется в цифровом виде. Врач получает доступ к информации вашей электронной медкарты и видит все показатели вашего здоровья», – сказала Ракова.

Она добавила, что помимо прочего, результаты обследований, которые были проведены в павильоне, загружаются в электронную медицинскую карту, а после становятся доступны врачам и пациенту.

Кроме того, к работе подключились врачи общей практики из поликлиник. Упомянутые специалисты обладают более широкой специализацией и имеют возможность поставить максимально точный диагноз.

Также вице-мэр рассказала об исследованиях, которые являются новыми и были включены в программу чекапов «Здоровая Москва» текущего года.

Ракова отметила, что чекапы в «Здоровой Москве» шире, чем те, что были утверждены в программе стандартной диспансеризации. Так, для граждан проводятся общий анализ крови, а также анализ на гликированный гемоглобин, определяющий уровень сахара в крови в течение прошлых трех месяцев. Кроме того, проверке подвергается уровень гормона щитовидной железы, а женщины в возрасте от 18 до 39 лет могут сделать УЗИ молочных желез. Также программу обследования включена дерматоскопия.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития, в связи с тем, что у некоторых людей во время обследования могут выявить те или иные отклонения, был отработан алгоритм действий и маршрутизации таких граждан. Таким образом, при выявлении риска появления онкологии, такого пациента пригласят в центр амбулаторной онкопомощи.

Ракова сказала, что к системе был подключен телемедицинский центр. Так, за гражданином закрепляется персональный помощник, который находится над процессом маршрутизации и остается с пациентом на постоянной связи. Так, помощник помогает гражданину ориентироваться, напоминает ему о записи к врачу и на исследование, а также старается заинтересовать человека и мотивировать его на завершение обследования.

Павильоны «Здоровая Москва» уже открылись в парках столицы, ее скверах и зонах отдыха. Они работают каждый день без выходных с 8:00 до 20:00.

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