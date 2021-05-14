РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. В условиях пандемии коронавируса в 2020 году самым нуждающимся жителям Люберец предоставили 85 тыс. средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил глава округа Владимир Ружицкий в ходе отчета перед жителями о результатах деятельности за 2020 год.

«Самым нуждающимся нашим жителям предоставлено 85 тыс. средств индивидуальной защиты – масок и антисептиков», – сказал Ружицкий.

Кроме того, за 2020 год многодетным семьям, малообеспеченным пенсионерам старше 60 лет и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставили более 10 тыс. продуктовых и медицинских наборов.

«Из общего количества наборов почти 900 выдали за счет благотворительной помощи наших предпринимателей», – заключил Ружицкий.

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