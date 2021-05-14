РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 мая. Жители Котельников помогли сотрудникам полиции задержать преступницу, подозреваемую в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Продолжается работа по наведению общественного порядка в микрорайонах Котельников. Очередной плановый рейд прошел в микрорайоне Опытное поле и на территории, примыкающей к станции метро. В нем приняли участие сотрудники администрации и сотрудники Котельниковского отдела полиции.

В ходе рейда в отдел полиции было доставлено 37 человек, составлено 14 административных протоколов, а также два административных протокола за нарушение правил торговли.

Сотрудники отдела полиции также поблагодарили жителей Котельников за помощь в задержании преступницы из Московской области. Ее задержали за хранение наркотических средств. По данному факту возбужденно уголовное дело.