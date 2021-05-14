РИАМО - 14 мая. В пятницу загруженность на дорогах Москвы выросла до 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В настоящее время проблемы с движением наблюдаются на МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом. Кроме того, заторы были зафиксированы на проспекте Мира, участках Ленинского проспекта, а также на шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы пробки образовались в районе станций метро «Таганская», «Серпуховская», «Китай-город», «Парк культуры». Проблемы с движением наблюдаются на улицах Новый Арбат, Тверская, Большая Бронная, Неглинная.

К 20:00 пробки могут снизиться до 4 баллов. Дороги станут свободными после 21:00.