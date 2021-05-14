РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. За два года более 9,5 тыс. жителей городского округа Люберцы зарегистрировали себя как самозанятые, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу он отчитался перед жителями о результатах деятельности за 2020 год.

«Очень востребованным стал налоговый режим для самозанятых. Он действует всего 2 года, но уже 9,6 тыс. люберчан выбрали именно его и ведут свой бизнес легально. В целом количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года составило 17 тыс. Мы стабильно входим в тройку лидеров по области. На малый бизнес приходится 47,5% рабочих мест в округе», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в период ограничения деятельности предприятий вводились дополнительные меры поддержки: отсрочки по арендной плате за землю и муниципальное имущество, отсрочка по уплате земельного налога пострадавшим предприятиям и организациям, освобождение от уплаты земельного налога на период действия ограничений в некоторых отраслях экономики.