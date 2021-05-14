РИАМО - 14 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и директор Росгвардии - главнокомандующий войсками нацгвардии РФ, генерал армии Виктор Золотов поздравили ветеранов, боевых офицеров и солдат 4 полка оперативного назначения ОДОН им. Дзержинского со 100-летним юбилеем подразделения, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Полк удостоен Ордена Кутузова.

«Разрешите поздравить 4-й полк и всю дивизию с высоким, заслуженным орденом. И отдельно от лица тех, кто в разные годы служил здесь, поблагодарить командиров за то, чему нас тут научили, за те уроки, которые здесь были нам даны и которые очень пригодились в жизни», — сказал Воробьев.

Губернатор сам проходил воинскую службу в дивизии Дзержинского. Военнослужащие полка сражались в Великой Отечественной войне, обеспечивали правопорядок в Нагорном Карабахе, Фергане, Северной и Южной Осетии, участвовали в спецоперациях в Чечне, освобождали заложников на Дубровке, ликвидировали последствия землетрясений в Ташкенте и Спитаке, аварии на Чернобыльской АЭС.

«Героические действия личного состава, заслуги командиров и начальников по достоинству оценены руководством страны. И государственная награда на боевом знамени полка - реальное тому подтверждение», — отметил Золотов.

Майор медицинской службы в отставке Владимир Жигарев отдал полку 18 лет. Неоднократно бывал в горячих точках, спасал жизни прямо во время боя.

«Губернатор наградил меня Орденом Сергия Радонежского, я не ожидал, что получу такую высокую награду за свой скромный труд. Восхищаюсь нашими командирами, солдатами. Чрезвычайно горд, что отдал полку столько лет», — рассказал Жигарев.

Воробьев вместе с Золотовым вручили награды офицерам за проявленные доблесть и мужество, осмотрели обновленную экспозицию музея дивизии. Также состоялось возложение венков и цветов к мемориалу военнослужащим ОДОН, погибшим при исполнении воинского долга.