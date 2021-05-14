РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 мая. В городском округе Мытищи в Центральном парке культуры и отдыха на выходных пройдут развлекательные мероприятия, сообщается в Instagram-аккаунте муниципальных парков.

15 мая в 12:00 пройдет спортивный марафон «Лето близко» (эстафета и бег), начало у входа в ДК «Яуза»; с 17:00 до 19:00 - выступление духового оркестра в амфитеатре; с 17:00 до 21:00 - танцевальный джем (танцевальный батл и импровизация) на площадке у фонтана.

16 мая в 12:00 также состоится марафон «Лето близко»; с 17:00 до 19:00 всех ждут на танцы и песни под баян амфитеатре; с 17:00 до 21:00 - танцевальный джем.