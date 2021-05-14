РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 мая. В городском округе Мытищи отремонтировали дорогу на улице Коминтерна возле городской клинической больницы, сообщается в Instagram-аккаунте Леонидовки (Химгородок).

С просьбой отремонтировать дорожку местные жители обращались на интернет-портал «Добродел».

«Еще недавно спрашивали, когда будет новая дорожка у МГКБ, и вот ее уже сделали. Ура! Теперь ждем тротуар на Попова», - говорится в сообщении.

«Добродел» - официальный портал правительства Московской области, позволяет всем жителям региона решать конкретные проблемы, связанные с ЖКХ, подать жалобу или внести предложение.