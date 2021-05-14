РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. От жителей Люберец в администрацию округа в 2020 году поступило 198 тыс. обращений, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу во Дворце спорта «Триумф» проходит ежегодный отчет главы по итогам 2020 года.

«По итогам 2020 года поступило 198 тыс. обращений и сообщений от жителей. Основные касались содержания территории, дорог, социального обеспечения, вопросов трудоустройства», - сказал Ружицкий.

После отчета министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков и депутат Госдумы Лидия Антонова отметили его актуальность, а также подчеркнули, что предстоит еще много работы.