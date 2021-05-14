РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. На дорогах подмосковных Люберец за минувший год установили более 700 дорожных знаков, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу во Дворце спорта «Триумф» прошел ежегодный отчет главы по итогам 2020 года.

«В 2020 году в городском округе Люберцы установили 700 дорожных знаков, заменили 2 тыс. м перильного ограждения, создали 100 искусственных неровностей», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в прошлом году отремонтировали 35 дорог и 22 тротуара, заделали 3336 ям. В текущем году планирует отремонтировать 35 дорог и 18 тротуаров.

Также Ружицкий упомянул реконструкцию Октябрьского проспекта. Благодаря ей на дороге будет от 6 до 10 полос, появится ливневая канализация, построят 9 подъемных переходов, установят шумозащитные экраны. Это позволит на 35% увеличить пропускную способность проспекта.

Кроме того, в 2020 году в округе появилось два новых социальных маршрута.