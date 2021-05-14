РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 мая. В Красногорске с начала пандемии выявили 16 936 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 75 - за последние сутки, сообщает оперштаб области по ситуации с Covid-19.

В Подмосковье за последние сутки зарегистрировали 648 новых случаев заражения.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 258 760 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 976 человек. Выздоровели и выписались 212 198 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 122 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

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