РИАМО - 14 мая. Жителям Москвы рекомендуется не укрываться под деревьями во время сильного ветра, града, которые ожидаются вечером в пятницу, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Автомобилистов попросили не парковать машины вблизи деревьев.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу в столице прогнозируется дождь, местами гроза, град, а также усиление ветра с порывами до 17 м/с.

В Московском регионе в связи с грозой до вечера 15 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности.