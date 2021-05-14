РИАМО - 14 мая. Изменение тарифов на парковках в центре Москвы позволило снизить их загруженность примерно на 16%, при этом часть парковок в городе подешевела, сообщил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«На некоторых улицах мы увеличил тариф, на других – снизили. Есть простые тарифные парковочные правила, которые используются в крупнейших мегаполисах мира, на которые опираемся и мы», – сказал Ликсутов в интервью РИА Новости.

Заммэра отметил, что местные жители получили безусловный приоритет. Он привел в пример район Замоскворечье, где нет капитальных и подземных парковок, но есть много старой застройки.

«И у жителей Замоскворечья единственная, фактически, возможность – это поставить машину на городской парковке, на улице вблизи своего дома. И поэтому эти жители должны получить приоритет. У них есть резидентное разрешение, они ставят машину практически бесплатно», – сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что постоянная загруженность парковки на более чем 85% показывает ее высокую актуальность, что говорит о том, что тариф надо менять.

«У людей, которым нужно по каким-либо делам приехать на личной машине, должна быть возможность, пусть за деньги, но припарковать автомобиль. В таких местах целесообразно тариф повышать», – добавил Ликсутов.

Менее загруженные парковки стали дешевле, и в некоторых местах они стали популярнее на 20%.

«Скорость движения на тех улицах, где мы поменяли тарифы, увеличилась в среднем до 10%. Цифры, казалось бы, небольшие. Но могу сказать, что даже ввод новой дороги не всегда так сильно влияет на увеличение скорости, как изменение правил пользования парковочным пространством», – заключил Ликсутов.

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