РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. В текущем году в поселке Калинина подмосковных Люберец реконструируют водозаборный узел, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу во Дворце спорта «Триумф» проходит ежегодный отчет главы по итогам 2020 года.

«В Люберцах активно реализуется программа «Чистая вода». На 2021 год стоит ряд задач, среди которых - реконструкция ВЗУ в поселке Калинина», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что также построят повысительную насосную станцию на Московской улице. Кроме того, заменят сети на ВЗУ-16 в районе улицы 8 Марта.