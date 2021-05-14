РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. В подмосковном Подольске в пятницу без замечаний прошли публичные слушания по исполнению бюджета округа в 2020 году, на слушаниях по передаче полномочий по утверждению правил землепользования и застройки (ПЗЗ) от горсовета к администрации округа против высказался один депутат, сообщила зампред совета депутатов округа Любовь Ушанева.

Первое слушание по внесению изменения в устав городского округа Подольск связано с тем, что 28 декабря 2020 года приняли изменения в закон Московской области по генеральному плану. Эти изменения касались передачи полномочий по утверждению правил землепользования и застройки от советов депутатов округов к администрации. При этом ПЗЗ являются частью Генплана округов, утверждение которых осталось в ведении депутатов.

«На этих публичных слушаниях письменных замечаний и предложений не поступало, только устное замечание от депутата горсовета Михаила Чирикова. Он высказал отрицательное мнение о внесении данных изменений в устав. Комиссия зафиксировала его предложение, его рассмотрят и опубликуют», - сказала Ушанева.

Чириков отметил, что сначала горсовет лишат права утверждать ПЗЗ, а затем могут не дать оказать влияние на внесение изменений в Генплан округа в целом.

Вторые публичные слушания касались исполнения бюджета городского округа Подольск за 2020 год.

«Докладчик подробно осветила исполнение бюджета по всем 19 муниципальным программам. Никаких вопросов или замечаний не было. Комиссия тоже это зафиксировала. Теперь информацию по слушаниям рассмотрят, опубликуют и в дальнейшем совет депутатов рассмотрит данные вопросы на своих депутатских комиссиях и на заседаниях советов депутатов», - заключила Ушанева.