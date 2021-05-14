РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска женщина выкопала несколько сумок цветов с клумбы, ее снял на видео житель, но она убежала, не дождавшись полиции, сообщили «РИАМО в Подольске» в теротделе администрации округа в микрорайоне.

Житель микрорайона снял на видео, как пожилая женщина в спортивном костюме и перчатках на клумбе на въезде в Климовск выкапывает специальным приспособлением цветущие тюльпаны и уже набрала несколько сумок цветов. Автор видео предложил ей посадить цветы обратно и отметил, что скоро приедет полиция, но она сказала, что хочет высадить их у своего подъезда, и убежала.

Видео выложили в официальной группе теротдела в соцсети «ВКонтакте». Подавать заявление в полицию не стали.

Кражи недавно высаженных в микрорайоне Климовск декоративных цветов не прекращаются. Цветоводы выкапывают и увозят рассаду на свои личные участки и дачи. Приходят на клумбы с лопатками и ведрами.

За воровство цветов с клумб придется отвечать перед законом. В зависимости от суммы ущерба правонарушитель понесет административную или уголовную ответственность.