РИАМО - 14 мая. В Москве 6 тыс. кадет-восьмиклассников ответят на вопросы по истории, общевоинским уставам, видам вооружения, а также продемонстрируют навыки сборки и разборки автомата, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

Экзамен по военной подготовке проходит до 30 мая. Его проведение курирует Московский центр «Патриот.Спорт».

«Демонстрационный экзамен для кадет проводится с 2016 года. Это подведение итогов того, чему кадеты научились за два года с момента поступления в классы. Важно, что испытания охватывают все дисциплины, которые изучают ребята: от истории России до строевой выучки и стрельбы. Это позволяет наиболее полно оценить уровень их подготовки. В этом учебном году сдают экзамен 6 тыс. кадет-восьмиклассников», — сказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Дату и время проведения контрольного испытания школы выбирают самостоятельно. Сам экзамен состоит из двух этапов, теоретического и практического, и проходит в течение трех часов.

Сначала кадеты отвечают на 24 вопроса по отечественной истории, тактической, огневой и медицинской подготовке, общевоинским уставам, а также видам вооружения.

В практической части экзамена оценивается строевая выучка: проверяются форма одежды, умение выполнять элементы индивидуальной строевой подготовки, держать строй. Также кадеты демонстрируют владение навыками сборки и разборки автомата, выполняют нормативы в электронном или пневматическом тире.