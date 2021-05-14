РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. В подмосковных Люберцах за минувший год ликвидировали 57 источников выбросов в атмосферу, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу во Дворце спорта «Триумф» проходит ежегодный отчет главы по итогам 2020 года.

«В 2020 году в Люберцах ликвидировали 57 источников выбросов в атмосферу и 29 источников выбросов сточных вод. Также устранили 85 свалок», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в прошлом году выявили 52 нарушителей, сумма штрафов составила 2 млн рублей. В округе работают 13 фотоловушек и 15 станций мониторинга воздуха.

Также в Люберцах в 2020 году собрали 500 т отработанных покрышек, 25,5 т макулатуры и 31 т неработающей электроники.