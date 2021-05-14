РИАМО – 14 мая. МТС проанализировала трафик пользователей мобильного интернета и голосовой связи в Москве и Подмосковье в период майских праздников. Всего в период нерабочих дней из Москвы уехало 25% столичных абонентов, из них треть – в Подмосковье, а остальные провели праздники за пределами Московского региона, сообщает пресс-служба МТС.

Пик миграции пришелся на субботу, 8 мая. Анализ проводился на основе больших данных с использованием обезличенных метрик.

Среднесуточный рост трафика передачи мобильных данных в Подмосковье по сравнению с обычным периодом составил 27%, голосового трафика – 31%. Самыми активными пользователями мобильного интернета стали жители и дачники в Троицком округе Москвы, в подмосковных Можайске, Павловском Посаде, Солнечногорске, Дубне и Дмитрове.

Для отдыха за пределами Москвы и Подмосковья москвичи чаще всего выбирали соседние регионы – Владимир, Калугу, Тверь, Рязань, Тулу и Ярославль, а также популярные туристические направления – Краснодар, Санкт-Петербург и Сочи. Столичные абоненты, которые решили провести нерабочие дни за рубежом, отправлялись в Беларусь, Украину, Кипр, ОАЭ, Армению и Мальдивы.

К 11 мая 80% уехавших на праздники москвичей вернулись в столицу.