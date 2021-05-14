РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. В подмосковных Люберцах за 2020 год прошли 20 тыс. мероприятий в режиме онлайн, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу во дворце спорта «Триумф» проходит ежегодный отчет главы по итогам 2020 года.

«В 2020 году провели 20 тыс. культурных онлайн-мероприятий. Вышли на первое место в Московской области по качеству работы», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что всего прошло 110 тыс. фестивалей и конкурсов. Люберецкие коллективы и артисты завоевали 566 наград в международных, всероссийских и областных конкурсах.