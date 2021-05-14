РИАМО - 14 мая. В Подмосковье объявлено экстренное предупреждение с 16:00 до 21:00 в пятницу из-за сильного дождя, грозы, града и ветра с порывами до 17 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве напомнили, что при граде нужно найти укрытие, кроме деревьев, и не приближаться к окнам. Находясь в автомобиле, лучше прекратить движение и развернуться спиной к стеклам и закрыть детей в салоне. Град редко идет дольше 15 минут.

Не стоит забывать, что град обычно сопровождается грозой, поэтому лучше не пользоваться электроприборами, уйти с открытой местности и не подходить к деревьям. Если есть необходимость укрыться, то можно спрятаться в кустарник - молния никогда не бьет в кусты.

При ветре и дожде рекомендуют убрать вещи с балконов и парковать автомобиль подальше от деревьев и шатких конструкций, а также, в принципе, воздерживаться от поездок в такую погоду. От дождя опасно прятаться ниже уровня земли.

Как обезопасить себя во время грозы>>