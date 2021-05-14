РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. В подмосковных Люберцах в минувшем году ввели в эксплуатацию более 617 тыс. кв м жилья, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу во дворце спорта «Триумф» проходит ежегодный отчет главы по итогам 2020 года.

«В 2020 году ввели в эксплуатацию 617,7 тыс. кв м жилья. Это 23 дома в Люберцах и семь - в Томилине», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что жильем обеспечили 199 семей. Из них семь - многодетные, шесть - молодые, семь - из аварийного жилья, 45 семей-очередников, 40 детей-сирот.