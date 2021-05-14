РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. В подмосковных Люберцах в 2020 году скорая помощь получила 26 новых автомобилей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу во дворце спорта «Триумф» проходит ежегодный отчет главы по итогам 2020 года.

«Скорая помощь в Люберцах в 2020 году получила 26 новых автомобилей. Также получила 21 автомобиль неотложной помощи», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что диспансеризацию в прошлом году прошли 41,5 тыс. жителей округа. Также с момента появления вакцины от коронавируса привились 38 тыс. человек.

Ружицкий уточнил, что в 2021 году отремонтируют три медицинских объекта, а также восемь лифтов в пяти учреждениях.