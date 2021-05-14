РИАМО - 14 мая. Высокие цифры по новым зафиксированным случаям коронавирусной инфекции в Москве могут быть обусловлены майскими праздниками, сообщает РИА Новости.

«Вполне возможно, что это майские, скорее всего. Так или иначе люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте. До майских мы как раз говорили, что после праздников, возможно, будет подъем», – сказал врач-инфекционист Николай Малышев.

Он добавил, что для того, чтобы говорить о какой-либо тенденции, необходимо посмотреть на динамику в ближайшие дни.

В мегаполисе за сутки выявили 3818 новых случаев Covid-19. С начала пандемии в столице зарегистрировали 1 131 235 случаев коронавируса.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с Covid-19 в городе в целом стабильная, но в данный момент уровень заболеваемости инфекцией остается высоким.

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