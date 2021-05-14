РИАМО - 14 мая. Высокие цифры по новым зафиксированным случаям коронавирусной инфекции в Москве могут быть обусловлены майскими праздниками, сообщает РИА Новости.
Он добавил, что для того, чтобы говорить о какой-либо тенденции, необходимо посмотреть на динамику в ближайшие дни.
В мегаполисе за сутки выявили 3818 новых случаев Covid-19. С начала пандемии в столице зарегистрировали 1 131 235 случаев коронавируса.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с Covid-19 в городе в целом стабильная, но в данный момент уровень заболеваемости инфекцией остается высоким.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии