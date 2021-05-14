РИАМО - 14 мая. В пятницу до 21:00 в столице ожидается дождь и гроза, а также град и усиление ветра с порывами до 17 м/с, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Из-за плохой погоды водителям рекомендовали парковаться вдали от деревьев, не совершать внезапных маневров, увеличить дистанцию с транспортными средствами, которые едут впереди.

Пешеходам следует быть внимательными и осторожными, а также не оставлять детей без присмотра.

На улице гражданам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Кроме того, граждан попросили не укрываться под деревьями.

В Московском регионе в связи с грозой до вечера 15 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

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