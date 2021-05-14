РИАМО - 14 мая. Международный музыкальный фестиваль Park Live в столице перенесли на 2022 год из-за организационных сложностей в связи с пандемией Covid-19, сообщается в Instagram-аккаунте фестиваля.

Организаторы отметили, что в настоящий момент провести мероприятие не представляется возможным.

«Регулярное авиасообщение не налажено; артисты не могут получить российские визы; по состоянию на сегодняшний день некоторые из стран вообще нельзя покинуть без уважительной причины, а для артистов из Британии по-прежнему необходим карантин», – говорится в сообщении.

В прошлом году фестиваль также был перенесен. Билеты, приобретенные на Park Live в 2020 и 2021 годах, будут действительны на фестивале 2022 года.

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