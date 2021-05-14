РИАМО - 14 мая. С 19:00 до 21:00 в Московском регионе местами пройдет сильный ливень, град, а порывы ветра могут усиливаться до 25 м/с, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

Синоптик фиксирует огромное кучево-дождевое облако, которое движется со стороны Курской области.

За пару часов может выпасть до 9-11 мм осадков, что составляет 1/5 месячной нормы. Град будет достигать 1-2 см в диаметре. Шквалистый ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с, местами порывы будут до 25 м/с.

Тишковец рекомендует не находиться в это время на улице и советует парковать машины подальше от деревьев и неустойчивых конструкций.

Воздух в пятницу прогреется в Москве до плюс 21-24 градусов, в Подмосковье – до плюс 19-24 градусов.

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