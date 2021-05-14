РИАМО - 14 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с Covid-19 в городе в целом стабильная, но в данный момент уровень заболеваемости инфекцией остается высоким. Горожанам посоветовали сделать прививки от коронавируса.

«Ситуация <…> в общем и целом стабильная. Видим небольшой рост, но он не является критическим. <…> Но все равно сам уровень заболеваний достаточно большой», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Градоначальник посоветовал москвичам прививаться от коронавирусной инфекции. Пункты вакцинации доступны практически везде в любое время – в поликлиниках, торговых центрах, парках.

За минувшие сутки в Москве выявили 3818 новых случаев Covid-19, госпитализировали 1324 человека, умерли 60 пациентов.

С начала пандемии в столице выявили 1 131 235 случаев инфицирования коронавирусом.

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