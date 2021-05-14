РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. В подмосковных Люберцах в 2020 году демонтировали 215 незаконных торговых точек и 5 объектов придорожного сервиса, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу во Дворце спорта «Триумф» проходит ежегодный отчет главы по итогам 2020 года.

«В 2020 году демонтировали 215 незаконных торговых точек и 1741 рекламную и информационную конструкцию. Также демонтировали пять объектов придорожного сервиса», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что активно проводились рейды «Алкоконтроль». Общая сумма штрафов за нелегальную торговлю алкоголем составила 1 млн рублей. Изъяли 4,5 тысячи единиц нелегального алкоголя.