РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мая. К строительству школы на 1,5 тыс. мест на Трубецкой улице в Балашихе планируют приступить в 2021 году, в настоящий момент завершено ее проектирование, заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство школы будет осуществляться в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Ввод объекта намечен на 2023 год.

«В рамках проекта планируется возведение четырехэтажного здания, разделенного на функциональные блоки. В нем, кроме кабинетов по обязательным предметам и лабораторий, будут доступны творческие мастерские, спортивные и актовые залы, библиотека с медиатекой, столовая, медицинский блок», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

На прилегающей территории появятся спортивный стадион с беговыми дорожками и площадками для игровых видов спорта. Для младших классов предусмотрена отдельная зона для подвижных игр.