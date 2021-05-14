РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. В подмосковных Люберцах по итогам 2020 года взыскали 998 млн рублей налоговой задолженности, 14,6 млн рублей взыскали за незаконное пользование землей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу во Дворце спорта «Триумф» проходит ежегодный отчет главы по итогам 2020 года.

«998 млн рублей налоговой задолженности взыскано в 2020 году, 14,6 млн рублей — взыскание за незаконное пользование землей. 3,1 тысячи объектов недвижимости вовлечено в оборот», — сказал Ружицкий.

Он добавил, что в прошлом году провели 6,9 тысячи закупочных процедур на 4,6 млрд рублей.

Ружицкий подчеркнул, что в 2020 году бизнесу оказывали дополнительные меры поддержки. В этом году предоставлена льгота в размере 50% по земельному налогу для участников СПИК 2.0 и договора на получение инвестиционного налогового кредита.

Также Ружицкий отметил, что в 2020 году открыли 21 новое предприятие бытового обслуживания, 10 объектов общественного питания и 39 магазинов.