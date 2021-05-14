РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. В подмосковных Люберцах по итогам 2020 года взыскали 998 млн рублей налоговой задолженности, 14,6 млн рублей взыскали за незаконное пользование землей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
В пятницу во Дворце спорта «Триумф» проходит ежегодный отчет главы по итогам 2020 года.
Он добавил, что в прошлом году провели 6,9 тысячи закупочных процедур на 4,6 млрд рублей.
Ружицкий подчеркнул, что в 2020 году бизнесу оказывали дополнительные меры поддержки. В этом году предоставлена льгота в размере 50% по земельному налогу для участников СПИК 2.0 и договора на получение инвестиционного налогового кредита.
Также Ружицкий отметил, что в 2020 году открыли 21 новое предприятие бытового обслуживания, 10 объектов общественного питания и 39 магазинов.
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