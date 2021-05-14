РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 мая. В городском округе Мытищи начата обработка земель от борщевика Сосновского, уже обработано 132 га территории, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Светлана Лысенко.

Работает подрядная организация ООО «Терра Агро», которая проводит обработку территорий в соответствии с согласованным графиком. Первый этап обработки прошел с 1 по 10 мая.

«На текущий момент уже обработано 132 га в деревнях: Болтино, Сумароково, Еремино, Сгонники, Бородино, Ховрино, поселке Мебельной Фабрики, поселке Поведники, деревнях Афанасово, Троице-Сельцо», - написала Лысенко в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что частично обработаны территории в деревне Сухарево, селе Марфино, деревнях Лысково, Подрезово, Челобитьево.

Борщевик Сосновского – это ядовитое растение. Оно может вызвать у людей сильные ожоги, которые требуют длительного лечения.